وذكرت قناة "آي سي إي" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أنه سمع دوي عدة انفجارات من داخل هذا المبنى احيث يوجد به صناديق وسيارات واسطوانات الغاز.. موضحة أن نحو 40 من رجال الأطفاء هرعوا إلى موقع الحريق وقامت قوات الأمن الفرنسية بتطويق المنطقة حيث تصاعدت السنة اللهب من المبنى.

ولم يحدد حتى الآن سبب اندلاع الحريق.