اندلع حريقا ضخما فى مبنى تخزين مساحته 3000 متر مربع فى منطقة "توش" الصناعية بشارع "دينيس بابان" فى بلدية "لافال" فى غرب فرنسا وذلك دون وقوع إصابات حتى الآن.
وذكرت قناة "آي سي إي" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أنه سمع دوي عدة انفجارات من داخل هذا المبنى احيث يوجد به صناديق وسيارات واسطوانات الغاز.. موضحة أن نحو 40 من رجال الأطفاء هرعوا إلى موقع الحريق وقامت قوات الأمن الفرنسية بتطويق المنطقة حيث تصاعدت السنة اللهب من المبنى.
ولم يحدد حتى الآن سبب اندلاع الحريق.
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