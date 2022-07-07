اليوم السابع
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النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه

الخميس، 07 يوليه 2022 11:13 ص
النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه مزلقان - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل المواطنين، بضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور، بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات.
 
جاء ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
 
 

النقل

المزلقان

اقتحام المزلقان

السكة الحديد



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