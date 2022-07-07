الصناعة: إصدار دليل بشروط ومتطلبات الحصول على التراخيص لأصحاب المصانع

كتبت هند مختار

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة ،أنه الحصول علي التراخيص كان من أهم المعوقات التي تواجه صاحب المصنع ، وتم اختصار هذه المدة والتسهيل علي المستثمرين للحصول علي التراخيص وتم إصدار دليل بكافة الشروط والمتطلبات والضوابط وتفعيل مكاتب الاعتماد.

وأكدت علي اهتمام القيادة السياسية بتطوير المجال الصناعي في مصر، موضحه أن هناك 100 إجراء تم اتخاذهم من قبل الوزارة لتحفيز الصناعة وتم الانتهاء من 81 إجراء منهم.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه من بين المشاكل التي ورد هو تخصيص الأراضي الصناعية وتم العمل على حلها.