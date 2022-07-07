اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 05:05 م
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السيطرة على حريق مخلفات أشجار بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 07 يوليه 2022 03:29 م
السيطرة على حريق مخلفات أشجار بمدينة 6 أكتوبر حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بمخلفات أشجار بمدينة 6 أكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات أشجار، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق 
 

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