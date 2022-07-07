السيطرة على حريق مخلفات أشجار بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بمخلفات أشجار بمدينة 6 أكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات أشجار، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق