السعودية تدين الهجوم الإرهابي على وحدة عسكرية في شرق النيجر

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أدانت وزارة خارجية السعودية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي على وحدة عسكرية تابعة للحرس الوطني النيجري في منطقة (ديفا) شرق جمهورية النيجر، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من جنود القوات الأمنية.



وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - دعم المملكة التام لجمهورية النيجر في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، مؤكدةً وقوف المملكة مع حكومة وشعب النيجر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات النيجر الشقيقة.



وأعربت وزارة الخارجية، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب جمهورية النيجر الشقيق دوام الأمن والاستقرار.