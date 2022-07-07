اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 12:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على وحدة عسكرية في شرق النيجر

الخميس، 07 يوليه 2022 11:00 م
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على وحدة عسكرية في شرق النيجر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت وزارة خارجية السعودية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي على وحدة عسكرية تابعة للحرس الوطني النيجري في منطقة (ديفا) شرق جمهورية النيجر، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من جنود القوات الأمنية.


وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - دعم المملكة التام لجمهورية النيجر في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، مؤكدةً وقوف المملكة مع حكومة وشعب النيجر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات النيجر الشقيقة.


وأعربت وزارة الخارجية، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب جمهورية النيجر الشقيق دوام الأمن والاستقرار.


السعودية

فيصل بن فرحان

وزارة خارجية السعودية

النيجر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة