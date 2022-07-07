الانتهاء من كوبرى مشاة أبو عاشور في التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برئاسة المحاسب أحمد العايدى رئيس المركز والمدينة، أعمال الانتهاء من كوبري المشاة بقريه ابو عاشور، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال انشاء كوبرى بالقطاع البحري لقريه ابو عاشور، والذي يتم تنفيذه طبقا لبروتوكول تعاون بين وزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشاره، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءتها، وتلبيه طلباتهم واحتياجاتهم.

ويربط كوبري مشاة أبو عاشور بين قبلي وبحري السكة الحديد، ويخدم نحو7000 مواطن بعزبه الشنواني، وعزبه نمره 3.

ويأتي إنشاء هذا الكوبري تلبية لطلب أهالي قرية أبو عاشور، لرفع المعاناة عن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.