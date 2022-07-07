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الأهلى والأوليمبي يفوزان بكأس الجمهورية لتنس الطاولة تحت 15سنة لفردى البنات والبنين

الخميس، 07 يوليه 2022 11:08 م
الأهلى والأوليمبي يفوزان بكأس الجمهورية لتنس الطاولة تحت 15سنة لفردى البنات والبنين منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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اختتمت مساء اليوم الخميس منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 15 سنة، المقامة بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

ففى منافسات فردى البنات فازت اللاعبة حبيبه محمد البسيونى من النادى الأهلي بكأس البطولة، وجاءت بالمركز الثاني اللاعبة رسل أسامة فتحي من النادى الإسماعيلي، بينما جاءت اللاعبة لانا حازم يوسف من النادى الأهلي بالمركز الثالث، ومريم عماد مصيلحي من نادى الزمالك بالمركز الرابع.

وفى منافسات فردى بنين فاز اللاعب سيف الدين أسامة من نادى الأولمبي بكأس البطولة بينما جاء بالمركز الثاني أنسي محمود عبد العال من نادى الزمالك وبالمركز الثالث ياسين يأشر جابر من النادى الأهلي بينما حمزة خالد متواي من نادى الأهلي بالمركز الرابع.

وقدم الاتحاد المصري لتنس الطاولة ميدالية تذكارية للاعبة نور عمرو المصري من نادى الزمالك، لحصولها علي لقب اللاعبة المثالية بالبطولة.

 

 

 


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