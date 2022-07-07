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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسة قبل عيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 10:18 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسة قبل عيد الأضحى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 8679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1576 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10666 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3522 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2457 نقطة.

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