إصابة شخصين بحروق واختناق ثالث فى حريق وحدة سكنية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 3 أشخاص، مساء أمس الأربعاء، في حريق وحدة سكنية بأحد الأبراج السكنية في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

ورد بلاغ إلى اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، باندلاع حريق في إحدى الوحدات السكنية، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء برئاسة المقدم هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

استقبل مستشفى السلام 3 مصابين نتيجة حريق بمنزل ببرج مكة بنطاق حي الشرق، مجهول الاسم حوالي 45 سنة، وآخر مجهول الاسم حوالي 30 سنة، مصابين بحروق بجميع أنحاء الجسم والحالة العامة سيئة، ومحمد صابر عبدالرحمن 37 سنة، حارس العقار، ومصاب باختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.