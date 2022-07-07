إدراج 5 إصدارات بناسداك دبي من سندات البنك الصناعي والتجاري الصيني

كتب هانى الحوتى

رحبت ناسداك دبي، اليوم الخميس، بإدراج خمسة إصدارات من السندات حيادية الكربون الصادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (ICBC)، أكبر البنوك العالمية من حيث إجمالي قيمة الأصول، بقيمة إجمالية قدرها 2.68 مليار دولار، وقد تم إصدار السندات من خلال فروع البنك الصناعي والتجاري الصيني في كل من مركز دبي المالي العالمي، هونج كونج، ولندن وسنغافورة.

أصدر فرع البنك الصناعي والتجاري في مركز دبي المالي العالمي شريحة من السندات متعددة العملات لأجل عامين وبقيمة ملياري يوان صيني بعائد 3.20%، ويعد هذا الإصدار هو أول سندات حيادية الكربون تصدر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه أكبر سندات مقومة بـاليوان تصدر ضمن مجموعة البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، واستقطبت اهتمامًا ملحوظًا من المستثمرين وتم خفض التسعير النهائي بمقدار 55 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي لدى إغلاق سجلات الاكتتاب.

وشملت الشرائح الأخرى سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 300 مليون يورو بعائد 1.625%، وسندات بقيمة ملياري دولار هونج كونج لأجل عامين بعائد 2.95%، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار بعائد 2.95%، وأخرى لأجل 3 سنوات بقيمة 600 مليون دولار بسعر عائم.

قرع لي زوهانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بدبي، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بالإدراج بحضور تشانج جونجو، المدير العام لفرع البنك في مركز دبي المالي العالمي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وقال لي زوهانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بدبي: " لطالما كان مركز دبي المالي العالمي منصة ممتازة لنمو البنوك الصينية في دبي، مما يساعد على تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والمالي، ويعكس إدراج السندات الخضراء للبنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي مكانة الشركات الصينية في سوق دبي".

وأضاف تشانج جونجو، المدير العام لفرع البنك في مركز دبي المالي العالمي: "يبرز الإصدار الناجح لهذه السندات الخضراء متعددة الشرائح في ناسداك دبي التزام البنك الصناعي والتجاري الصيني بتعزيز التنمية الخضراء والتمويل الأخضر. وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل نظيف وأخضر، سيواصل البنك الصناعي والتجاري الصيني المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة العالمية وكما يُقال فإن "التحول المناخي يمثل تحديًا عالميًا يتطلب تعاونًا عالميًا". ونسعى للاستمرار في تنمية الأنشطة التجارية للبنك الصناعي والتجاري الصيني في المنطقة وتعزيز التعاون الصيني الإماراتي في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية".

وبدوره قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسعدنا أن نرحب بإدراج السندات الجديد من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني، مما يؤكد دور ناسداك دبي النشط في تعزيز الروابط بين أسواق رأس المال في المنطقة والصين. حيث يستفيد العديد من المؤسسات الرائدة في الصين من البورصة لتحقيق خطط جمع السيولة والوصول إلى المستثمرين الدوليين."

وقد رفعت الإصدارات الجديدة القيمة الإجمالية لسندات البنك الصناعي والتجاري الصيني المدرجة في ناسداك دبي إلى 4.375 مليار دولار، مما يجعل البنك الصناعي والتجاري الصيني أكبر مُصدر صيني في البورصة. ورفعت الإصدارات التي تم قبولها في ناسداك دبي في 2 يونيو 2022 القيمة الإجمالية لسندات الدين المدرجة في البورصة إلى 111.5 مليار دولار، مما عزز مكانة دبي كمركز قيادي عالمي.