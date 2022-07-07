اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا: نعول على دعم الكونجرس لتزويدنا بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة

الخميس، 07 يوليه 2022 05:33 م
أوكرانيا: نعول على دعم الكونجرس لتزويدنا بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعتمد على دعم كونجرس الولايات المتحدة من حيث توريد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.


جاء ذلك، في منشور كتبه زيلينسكي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس عقب لقائه السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام والسيناتور ريتشارد بلومنثال في العاصمة كييف.


وقال زيلينسكي: "يسعدني أن ألتقي عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام وريتشارد بلومنثال"، مؤكدا مدى أهمية الدعم بالنسبة لأوكرانيا.


وأضاف: نشعر ونقدر هذه الوحدة فالهدف الأساسي الآن هو ضمان عودة النساء اللواتي لديهن أطفال إلى منازلهن ليتمكن أطفال المدارس والطلاب من الذهاب إلى المدرسة والجامعة قبل الأول من سبتمبر 2022. 


وتابع: نعتمد على دعم الكونجرس في تزويدنا بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، يجب أن نضمن مثل هذا المستوى من الأمان في السماء بحيث لا يخشى شعبنا العيش في أوكرانيا.


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