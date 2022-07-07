أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 7-7-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 7-7-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ تعليم لخدمات الإدارة، الألومنيوم العربية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تربح 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.688 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 395.4 مليون ورقة مالية بقيمة 547.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.43%، والعرب على 5.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.03 مليون جنيه، 803.2 ألف جنيه، 38.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 8764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1585 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2484 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.91%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.86%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.346 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.81%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.076 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.59%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 1.611 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.50%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 22.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.46%.

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1 بسعر إغلاق 0.586 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.53%.

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.09%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.531 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.84%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.464 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.