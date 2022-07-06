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7 أدلة استندت إليها الجنايات فى حكمها بإعدام قاتل نيرة أشراف.. تعرف عليها

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:04 ص
7 أدلة استندت إليها الجنايات فى حكمها بإعدام قاتل نيرة أشراف.. تعرف عليها المتهم بقتل نيرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

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انتهى الفصل الأول من فصول محاكمة محمد عادل المتهم بقتل "فتاة المنصورة"، بعدما أصدرت المحكمة حكم بإعدامه، على خلفية اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

واستندت المحكمة إلى عدة أدلة ثبوت، في إدانته ومعاقبته بنص مواد قانون العقوبات اعترافات المتهمة التفصيلية التي أدلى بها أمام جهات التحقيق، ومن بعدها أمام هيئة المحكمة.

  • إجراء المتهم معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، واعترافه بكافة تفاصيلها.
  • تفريغ كاميرات المراقبة التي سجلت تفاصيل الواقعة.
  • أقوال شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة، وكان على إطلاع بتهديدات المتهم المستمرة للفتاة.
  • تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتي أدانت المتهم وأثبتت تورطه في ارتكاب الجريمة.
  • تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة المجنى عليها.
  • تقرير الأدلة الجنائية الخاصة بفحص سلاح الجريمة.

كانت محكمة جنايات المنصورة قضت اليوم، بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.


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