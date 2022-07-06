6 أغسطس المقبل أولى جلسات قاتل زوجته حرقا بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

تشهد محكمة جنايات دمياط، يوم السادس من أغسطس القادم أولى جلسات المتهم بقتل زوجته بعد قيامه بإشعال النيران بجسدها بإحدى قري المحافظة.



كانت نيابة دمياط الكلية، قد انتهت من التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل سيدة على يد زوجها بعد أن أضرم النيران بجسدها بسبب خلافات نشبت بينهما، ووجهت النيابة العامة ثلاث اتهامات للزوج وهم القتل العمد وكذلك تهمة إضرام التي أن بمسكن الزوجية فضلا عن اتهام اخر بحيازة مواد مضرة للإنسان " بنزين" بدون وجه حق.



تفاصيل الواقعة



وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام زوج بالتعدي على زوجته مستخدما مواد مشتعلة، وكانت مستشفي دمياط التخصصي قد استقبلت سيدة في العقد الثالث من العمر تدعي " ه. ع" فاقدة الوعي ومتأثرة بإصابات نتيجة اشتعال النيران بجسدها، ووصلت نسبة الحروق إلى 45٪ وعلى الفور تم إبلاغ قوات الأمن والتى حررت المحضر اللازم للواقعة، وأشارت أصابع الاتهام إلى الزوج "م ب" والذي أصيب هو الآخر ببعض الخروق نتيجة الحادث.



استمرت التحريات حول كشف ملابسات الواقعة، والتى أكدت قيام الزوج بإضرام النيران بمسكن الزوجية بسبب رفض الزوجة طلبه بممارسة حقوقه الشرعية.



كما أكدت المجنى عليها بتحقيقات النيابة، قيام الزوج بإشعال النيران بجسدها لنفس السبب، وذلك قبل أن تفارق الحياة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى دمياط التخصصي متأثرة باصاباتها.



واكد حمادة حماد محامى المجنى عليها، أن قرارات النيابة ضمنت تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن القضية لم تستغرق وقتا طويلا بالتحقيقات، موضحا أن الاتهامات التى يواجهها المتهم يتكون كفيلة لتحقيق القصاص العادل، مشددا على أن نزاهة القضاء المصري تضمن تحقيق هذا الأمر.



وتنظر محكمة جنايات دمياط مطلع اغسطس القادم أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته حرقا في دمياط.

