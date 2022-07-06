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5 معلومات عن امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة استعدادا للاختبار غدا

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:31 م
5 معلومات عن امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة استعدادا للاختبار غدا 5 معلومات عن امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة استعدادا للاختبار غدا
كتب محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى 5 معلومات عن امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة استعدادا لأداء الامتحان غدا الخميس.
 
- يتضمن الامتحان 40 سؤالا جميعها اختيار من متعدد.
- أسئلة الامتحان من المنهج وستقيس الفهم والتحليل.
- الأسئلة تتضمن جزئيات لفرز مستوى الطلاب ومن يستحق النجاح ومن يحصل على درجات عالية.
- مخصص الامتحان 50 درجة موزعة على عدد الأسئلة ما بين درجة ودرجة ونصف لبعض جزئيات الامتحان.
 
- يختار الطالب الاجابات فى كراسة البابل شيت.
 

 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

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