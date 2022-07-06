3 سيناريوهات محتملة لمصير قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض بعد حكم إعدامه

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات المنصورة، منذ قليل، بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة، في القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الحكم الصادر ضد المتهم نهائي؟ أم أن هناك درجات تقاضى أخرى؟

ويرصد "اليوم السابع" في هذا التقرير سيناريوهات لجوء المتهم لمحكمة النقض.

تودع المحكمة حيثيات حكمها خلال 30 يوما من صدور الحكم

يبدأ دفاع المتهم دراسة حيثيات القضية، بعد إيداعها من قبل هيئة المحكمة.

يعد دفاع المتهم مذكرة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

يتقدم دفاع المتهم بمذكرة للطعن على الحكم وفى هذه الحالة تصدر محكمة النقض الحكم إما بقبول الطعن أو رفض الطعن وتأييد الحكم.

فى حال قبول الطعن تنظر محكمة النقض القضية وتقوم بالفصل فيها وهناك 3 سيناريوهات لمصير قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض أما بتأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغائه.