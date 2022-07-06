اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

3 سيناريوهات محتملة لمصير قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض بعد حكم إعدامه

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:01 ص
3 سيناريوهات محتملة لمصير قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض بعد حكم إعدامه نيرة أشرف - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات المنصورة، منذ قليل، بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة، في القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الحكم الصادر ضد المتهم نهائي؟ أم أن هناك درجات تقاضى أخرى؟

ويرصد "اليوم السابع" في هذا التقرير سيناريوهات لجوء المتهم لمحكمة النقض.

تودع المحكمة حيثيات حكمها خلال 30 يوما من صدور الحكم

يبدأ دفاع المتهم دراسة حيثيات القضية، بعد إيداعها من قبل هيئة المحكمة.

يعد دفاع المتهم مذكرة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

يتقدم دفاع المتهم بمذكرة للطعن على الحكم وفى هذه الحالة تصدر محكمة النقض الحكم إما بقبول الطعن أو رفض الطعن وتأييد الحكم.

فى حال قبول الطعن تنظر محكمة النقض القضية وتقوم بالفصل فيها وهناك 3 سيناريوهات لمصير قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض أما بتأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغائه.


نيرة اشرف

محاكمة قاتل نيرة اشرف

محاكمة قاتل نيرة

محاكمة قاتل نيرة اليوم

جلسة محاكمة قاتل نيرة

الحكم علي قاتل نيرة

النطق بالحكم في قضية نيرة

قاتل نيرة اشرف

قضية نيرة اشرف

محمد عادل قاتل نيرة

اعدام قاتل نيرة أشرف

اعدام محمد عادل

محاكمة قاتل نيرة أشرف

قاتل نيرة

قضية قتل نيرة

نيرة أشرف

قاتل نيرة أشرف

حكم اعدام قاتل نيرة

قضية نيرة أشرف

محاكمة محمد عادل

حكم الإعدام في قضية نيرة

نيرة

قضية فتاة المنصورة

قضية طالبة المنصورة

اعدام قاتل نيره

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أسرة نيرة أشرف تستقبل الحكم بإعدام القاتل بالزغاريد

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:34 ص

إجراء المرحلة الثانية من القرعة العلنية للباعة الجائلين "بمحطة مصر"

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:34 ص

جنايات المنصورة تقضى بالإعدام شنقا على قاتل الطالبة نيرة أشرف

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:22 ص

أسرة نيرة أشرف: حضرنا من الصباح الباكر للمحكمة وأملنا فى العدالة كبير.. فيديو

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:26 ص

محامى نيرة أشرف يكشف تفاصيل الحكم بإعدام قاتل طالبة جامعة المنصورة.. لايف

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:53 ص

رد فعل قاتل نيرة أشرف بعد سماعه حكم جنايات المنصورة بإعدامه

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:49 ص

ترحيل قاتل نيرة أشرف إلى محبسه بعد صدور الحكم بإعدامه

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:40 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة