‫ "الزراعة": فحص 931 ألف طن من بطاطس المائدة خلال الموسم التصديري السابق

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة التي تم فحصها خلال الشهور الستة الماضية، من خلال معامل المشروع تجاوزت 931 الف طن، لافتة الى ان الموسم التصديري للبطاطس شهد طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير الى مختلف دول العالم.

واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال الموسم التصديري 2021- 2022، من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، الى ان اجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس، على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 646 الف فدان، لافتة الى انه تم خلال هذه الفترة تأسيس حوالي 49 الف فدان، الاراضي الجديدة، تتضمن المساحات الخاصة بمشروع مستقبل مصر الزراعي، والشركة الوطنية للزراعات المحمية بمزرعة عين دالة بالفرافرة.

واوضحت مدير المشروع، انه تم خلال نفس الفترة اجراء اعمال الصيانة لمساحة 2355 فدان، كذلك تم متابعة زراعات العروة الشتوية للموسم الجديد، حيث بلغت اجمالي مساحاتها حتى الآن حوالي 69 الف فدان، كما بلغ اجمالي مساحة زراعات العروة الصيفية (36 الف) فدان .

وفيما يتعلق بعينات الفحص الظاهرى ( البطاطس الحقلية للعروة الشتوية) على عمر 75 يوم ، اضافت بلابل ام الاجمالى العام لما تم فحصه عدد (7501) عينة ممثلة لمساحة قدرها ( 69 ألف فدان )، وبالنسبة لعينات الفحص الظاهرى ( البطاطس الحقلية للعروة الصيفية) على عمر 75 يوم، بلغ الاجمالى العام لما تم فحصه (3826) عينة ممثلة لمساحة قدرها (36 الف فدان ).

وأشارت مدير المشروع إلى استمرار أعمال وحدة الرصد والمتابعة، حيث يتم متابعة عمل مهندسي المناطق الخالية يوميا عن طريق MDM، كما تم تحميل 800 صورة بمساحة 5 مليون كم مربع لتغطية كافة المناطق الخالية علي مستوي الجمهورية .

وأضافت أنه تم إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها التقاوي المعتمدة بالمناطق الخالية بعدد 75 ثلاجة في قاعدة البيانات الجغرافية بواقع 196 الف طن، ليصبح إجمالي الثلاجات في قاعدة البيانات 136 ثلاجة، كذلك متابعة الزراعات الشتوية بواقع 141 مزرعة بما يعادل 805 جهاز بمساحة 69 الف فدان، اضافة الى متابعة الزراعات الصيفية بواقع 125 مزرعة بما يعادل 477 جهاز بمساحة 36 الف فدان.

وقالت بلابل إنه تم ايضا اجراء التحاليل الخاصة بتقنية الاستشعار عن بعد : ملوحة التربة، تقدير عمر النبات، محتوي الكلورفيل، ومحتوى رطوبة التربة والنبات للاجهزة المنزرعة شتوى و صيفي، حيث تم ارسال تقارير لبعض السادة المستثمرين عن الاكواد التي ظهرت بها مشاكل اثناء هذا الموسم .

وأشاد الجميع بمدي الاستفادة من هذه التقارير، حيث يجرى حاليا العمل على إتاحة الخدمات الرقمية للمستثمرين من خلال التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال اطلاق منصة تجريبية لهم

وأضافت مدير المشروع انه تم ايضا تنفيذ عدد من الدورات التدريبة لطلاب كلية الزراعة جامعه القاهرة .