ياسمين فؤاد: تخصيص يوم لخفض الانبعاثاث بالقطاعات الإنتاجية بقمة المناخ

كتبت منال العيسوي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاربعاء ، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال جلسة مباحثات موسعة لاستعراض أخر المستجدات، الخاصة بترتيبات استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبرالمقبل، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

ومن جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة انه فى إطار تحضير اللجنة العليا لإستضافة المؤتمر فقد اقرت اللجنة بوجود يوم خاص "بخفض الانبعاثات" ضمن الأيام غير الرسمية للمؤتمر والمنوط به وزارتى الصناعة والبترول، وستضم عدداً من الصناعات الثقيلة بهدف فتح حوار منطقى وعلمى مع ممثلي هذه الصناعات لسماع آراهم ووجهة نظرهم، حول كيفية التزامهم بخفض الانبعاثات للحد من آثار التغيرات المناخية، والآلية التى سيتم العمل بها فى هذا الشأن.

وأكدت ياسمين فؤاد أنه ولأول مرة يتم مناقشة خفض الانبعاثات فى مؤتمرات المناخ، حيث قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة لإطلاق هذا اليوم، مشيرة أن اليوم سيضم عدد من الجلسات منها جلسة خاصة بالقارة الأفريقية وأخرى للقطاع الخاص، وسيتم عرض أجندة العمل المناخى الوطنى فى هذا الشأن بهدف نشرها عالمياً.

فيما قالت وزيرة التجارة والصناعة إن استضافة مصر لهذه القمة تمثل فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الإنبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة.

وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض دور الصناعة والقطاع الخاص في فعاليات القمة حيث يجري حالياً الانتهاء من وضع أجندة اليوم المخصص للصناعة المصرية، بالإضافة إلى المعرض المقرر إقامته بالمنطقة الخضراء والذي سيضم المنتجات الصناعية المصرية الصديقة للبيئة وكذا أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا الإطار، فضلاً عن المبادرة الخاصة بالدول الافريقية والتي تستهدف الشركات الإفريقية العاملة في مجالات كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة ومشروعات الاقتصاد الدوار لا سيما في ظل ترأس مصر حالياً لتجمع الكوميسا.