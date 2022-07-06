وزير الرى يستعرض مسودة تقرير المناخ والتنمية المعد بمعرفة البنك الدولى

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير و الدكتورعماد محمود رئيس الادارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط ، وذلك لإستعراض مسودة تقرير المناخ والتنمية المعدبمعرفة البنك الدولى.

أكد عبد العاطى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدةللتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر ، الأمر الذى يستلزم تكثيفالجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيراتالمناخية ، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض علىنطاق واسع وفي أسرع وقت.

أضاف عبد العاطى أن قطاع المياه هو أحد أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية ، وأن المباحثات خلال مؤتمر المناخ القادم يجب أن تركزعلى التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها على قطاع المياه ، خاصة قضية الهجرة الغير شرعية التي قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.