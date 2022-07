وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الثامن للجمعية المصرية لعلاج جذور الأسنان

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للجمعية المصرية لعلاج جذور الأسنان، تحت عنوان (بان إندو: من إفريقيا إلى العالم Pan endo: From Africa to the world) لمناقشة كل ما هو جديد في مجال علاج جذور الأسنان، بحضور الدكتور حسام توفيق رئيس المؤتمر، ود.استيفان زويتج رئيس الجمعية الأمريكية لعلاج جذور الأسنان، والدكتور أحمد عبد الرحمن هاشم سكرتير المؤتمر، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الأساتذة، والعلماء، والخبراء، والأطباء من الدول الشقيقة والصديقة.