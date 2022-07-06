وزير التعليم العالى: لدينا 18 كلية حكومية معنية بدراسة التكنولوجيا الحديثة

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن دعم الدولة للتخصصات الجديدة في مجال التحول الرقمي، قائلا: "لدينا 18 كلية معنية بالتخصصات الحديثة من الجامعات الحكومية مثل كليات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الجامعات الأهلية الجديدة مثل جامعة الجلالة والعلمين وغيرها.. كلها فيها كافة التخصصات الحديثة.. وخلال الـ 3 سنوات القادمة سكون لدينا كتلة حرجة من الطلاب المصريين القادرين على التعامل مع هذه التخصصات وبالتعاون مع الجامعات الأجنبية".

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال فعاليات افتتاح مشروعات مصر الرقمية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لدينا أيضا للجامعات التكنولوجية الجديدة.. وسوف يكون لدينا 6 جامعات جديدة خلال العام الجاري.. في المنصورة وبرج العرب وشرق بورسعيد، و6 أكتوبر والاقصر وتوفر برامج متطورة"، موضحا أنه كان هناك صعوبة في إقناع الطلاب وأسرهم في دخول هذه الكليات، ولكن هذه الثقافة بدأت تغيير وزيادة الوعي في الدخول في هذه التخصصات، بعد أن تم تنفيذ كثير من الدعاية والندوات التي توضح أهمية دخول الكلاب، وكليات القمة بالأمس ليس بالضرورة أن تكون قمة اليوم.. طبقا لنظريات التوظيف وفرص العمل وليس فرص العمل المحلية ولكن الإقليمية والمحلية، مشددا على أنه يكون لدينا قريبا كوادر وخريين في كافة المشاريع الرقمية، ويمثلوا قدرة تصديرية لعمالة مدربة في هذه التخصصات.

وأوضح أنه سوف يتم إطلاق مبادرة لتدريب وتأهيل الكلاب قبل تخرجهم على مهارات الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي، ستكون قوة كبيرة لشباب مصري مؤهل لهذه التكنولوجيا.