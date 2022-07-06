هيئة الدواء توضح الاستخدام الصحيح للاصقة الظهر .. اعرف التفاصيل

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الاستخدام الصحيح للاصقة الظهر بطريقة صحيحة، حيث تتضمن الخطوات :
- تُنظف المنطقة المراد وضع لصقة الظهر عليها جيدًا، وتجفيفها جيدًا.
-يُنزع الغلاف الخارجي للصقة.
-تُوضع اللصقة بحرص على مكان الإصابة بحيث تلتصق جيدًا دون وجود أي مناطق تهوية بها.
-يتم وضع اللاصقة لمدة ساعة فقط أو حسب المدة المحددة على عبوة اللصقة.
-تُنزع اللصقة برفق، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لوضعها.
- يُغسل المكان الذي كانت موضعة عليه لصقة الظهر بالماء الفاتر والصابون، ثم يُجفف جيدًا دون وضع أي شيء آخر بعدها.
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