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هيئة الدواء توضح الاستخدام الصحيح للاصقة الظهر .. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 06 يوليه 2022 03:12 م
هيئة الدواء توضح الاستخدام الصحيح للاصقة الظهر .. اعرف التفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن الاستخدام الصحيح للاصقة الظهر بطريقة صحيحة، حيث تتضمن الخطوات : 
 
- تُنظف المنطقة المراد وضع لصقة الظهر عليها جيدًا، وتجفيفها جيدًا.
-يُنزع الغلاف الخارجي للصقة.
-تُوضع اللصقة بحرص على مكان الإصابة بحيث تلتصق جيدًا دون وجود أي مناطق تهوية بها.
-يتم وضع اللاصقة لمدة ساعة فقط أو حسب المدة المحددة على عبوة اللصقة.
-تُنزع اللصقة برفق، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لوضعها.
- يُغسل المكان الذي كانت موضعة عليه لصقة الظهر بالماء الفاتر والصابون، ثم يُجفف جيدًا دون وضع أي شيء آخر بعدها.
 
 
 
 
 

 


هيئة الدواء

لاصقة الظهر

الجسم

الظهر



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