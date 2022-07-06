هيئة الدواء توضح الاستخدام الصحيح للاصقة الظهر .. اعرف التفاصيل

- تُنظف المنطقة المراد وضع لصقة الظهر عليها جيدًا، وتجفيفها جيدًا.

-يُنزع الغلاف الخارجي للصقة.

-تُوضع اللصقة بحرص على مكان الإصابة بحيث تلتصق جيدًا دون وجود أي مناطق تهوية بها.

-يتم وضع اللاصقة لمدة ساعة فقط أو حسب المدة المحددة على عبوة اللصقة.

-تُنزع اللصقة برفق، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لوضعها.

- يُغسل المكان الذي كانت موضعة عليه لصقة الظهر بالماء الفاتر والصابون، ثم يُجفف جيدًا دون وضع أي شيء آخر بعدها.