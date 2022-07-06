هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات باستثناء "إيجي إكس 70"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 8629 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1568 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 10597 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3492 نقطة.

فيا ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1662 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2442 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3486 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، نقل تداول أسهم شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية إلى القائمة "د" اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء، في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن إجراء تفتيش على شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية ورصد العديد من المخالفات لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وانتهاء رأي الهيئة إلى عرض تلك المخالفات على مجلس إدارة الهيئة طبقا لأحكام المادة 31 من قانون سوق راس المال رقم (95) لسنة 1992 لاتخاذ أياً من التدابير الواردة بأحكام هذه المادة.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شراء الأولى 200 سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.12%، والثانية مليون سهم، والثالثة 250 ألف سهم، ليصل الإجمالي 236.8 ألف سهم.

وفي نفس السياق، أعلنت شركة السويدي إليكتريك، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 30 مليون سهم المعادل لنسبة 1.373% من أسهم الشركة كحد أقصى وذلك من خلال السوق المفتوح وبسعر الورق المالية خلال جلسات التداول، وذلك على أن تتم عملية تنفيذ الشراء اعتبارًا من جلسة يوم 6 يوليو حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك نظرًا لانخفاض سعر السهم مما يمثل فرصة استثمارية للشركة ولتدعيم سعر السهم بالسوق.

كما وافق مجلس إدارة شركتي الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، يوتوبيا للاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 52 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 800 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 550 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 61 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 66 ألف سهم، 1.968 مليون سهم، 475 ألف سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 27660 سهم، 57 ألف سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إيرادات تشغيل خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو عام 2022 وبلغت 597.1 مليون جنيه مقابل 584.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ صافي ربح الفترة 277.2 مليون جنيه مقارنة مع 228.4 مليون جنيه.

من جهة أخرى قال مصرف أبو ظبي الإسلامي، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه وبنفس حصة مساهمة المصرف في رأسمال الشركة، وبذلك تصبح حصة المصرف في الشركة 98 مليون جنيه بدلًا من 29.4 مليون جنيه بنسبة 98% من رأس المال المصدر والمدفوع، ويبلغ نصيب شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال مليون جنيه بنسبة 1%، ونصيب شركة أبو ظبي للتمويل مليون جنيه بنسبة 1%.

في سياق آخر قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إنها ليس لديها ملكية مباشرة أو غيرة مباشرة في شركة "إيطاليا أونلاين (ItaliaOnline SpA).