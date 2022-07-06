وقالت سلطات السجن النيجيرى - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، إنها استطاعت اعتقال معظم السجناء الفارين حيث تسبب هذا الهجوم في فرار أكثر من 300 معتقل .

ومن جانبه .. أكد "أبو بكر عمر" المتحدث باسم خدمات السجون في نيجيريا، أن ضابطا أمنيا قتل عندما دخل المسلحون السجن .. موضحا أن هوية المهاجمين لا تزال غير معروفة حتى الآن.

