نسبة التنفيذ 65%.. محافظ قنا يتفقد مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولتة الميدانية بمنطقة كلاحين قفط الصناعية بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا والمهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة وعبد الرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار و محمد موسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط و محمد عزت مدير مكتب التنمية الصناعية بقنا و محمود سلوم مدير المنطقة الصناعية بـ"كلاحين قفط وممثلي المكتب الاستشاري حسين صبور المشرف علي أعمال الترفيق وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الإستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.



واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلى للموقف التنفيذي من المهندس عبد الله النمر مدير المشروع بهيئة التنمية الصناعية والذي أوضح أنه تم الإنتهاء من 90% من شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي و70% من شبكة الكهرباء و68% من الغاز الطبيعى، كما تم الانتهاء من توصيل وصلات مياه الشرب الداخلية للمصانع بالمنطقة لتصل نسبة التنفيذ الاجمالية للمشروع 65% .



وقال محافظ قنا، إنه يجري تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية والذى يشمل تنفيذ 37 كم شبكات مياه شرب، وخزان مياه بسعة 5 الآف م3 ، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 7 كم وقطر 400 ملم ، وخزان حريق بسعة 1100 م3 ، بالإضافة إلى شبكة صرف صحى بطول 17 كم ، ودعم شبكة كهرباء الجهد المتوسط بطول 120 كم ، والجهد المنخفض بطول 60 كم ، وإنشاء شبكة اتصالات بطول 85 كم، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة غاز طبيعى خارجية بضغط 7 بار وطول 25 كم ، و شبكة غاز طبيعى داخلية بضغط 4 بار وطول 11 كم ومحطات تخفيض الضغط والقياس سعة 30 ألف م3.



وأضاف الداودى، أن مشروع ترفيق المناطق الصناعية يحظى باهتمام كبير من قبل الأجهزة المعنية بالمحافظة وتتم متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدا أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط ونجع حمادى.



وأشار الداودى إلى أن المحافظة تعمل علي تذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين من أجل تحقيق نهضة اقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والتسويق للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بما يساهم فى التوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية وكذا تنوع الصناعات القائمة فى كل منطقة صناعية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.