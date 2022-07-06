منظمة الأغذية والزراعة: العالم يبتعد عن هدف القضاء على الجوع بحلول العام 2030

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الأغذية والزراعة، أن العالم يبتعد عن هدف القضاء على الجوع بحلول العام 2030، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبى الذى يضم 27 دولة يحتاج إلى وضع خطط طارئة للتحضير لقطع كامل للغاز الروسى.

وأضافت دير لاين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- "نحتاج أيضا إلى الاستعداد الآن لمزيد من انقطاع إمدادات الغاز وحتى قطع كامل لإمدادات الغاز الروسي"، وذلك في كلمة لها أمام المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا.

وأشارت إلى أن أكثر من عشرة أعضاء تضرروا بالفعل من تخفيضات جزئية أو كاملة في إمدادات الغاز، مع اشتداد المواجهة السياسية مع موسكو بشأن الهجوم على أوكرانيا.

وتابعت "من الواضح أن بوتين يواصل استخدام الطاقة كسلاح.. هذا هو السبب في أن المفوضية تعمل على خطة طوارئ أوروبية.. نحتاج إلى التأكد من أنه فى حالة الانقطاع الكامل، سيتدفق الغاز نحو المكان الذى سيكون بحاجة إليه .. علينا توفير التضامن الأوروبى".