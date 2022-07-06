منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم مشروع تعلية دور بمجمع معاهد نجع الطويل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تسلمت منطقة الأقصر الأزهرية مبدئياً، مشروع تعلية دور في مجمع معاهد نجع الطويل "ابتدائي وإعدادي وثانوي" للبنين والبنات، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وقبل نهاية موعد التسليم المقرر بشهر كامل.

وقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه تم إستلام الموقع بتاريخ 5 فبراير 2022، وتم تحديد مدة العملية بـ8 أشهر، حيث كان تاريخ الإنتهاء المقرر 4 أغسطس 2022، وذلك بإشراف الادارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية المهندس أحمد بغدادي بدري مدير الادارة، والمهندس أبو الحسن أنور مهدي المهندس المشرف على الأعمال الإعتيادية، والمهندس محمد عبد الفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، ورمضان أحمد مصطفى فني العملية، وبتنفيذ شركة الإنتاج الحربي ويمثلها شركة جمال أبو المجد للمقاولات، ومهندس المقاول محمد عبدالسلام حسن.

وأضاف الدكتور خليفة محمد ابراهيم، أن أعمال التعلية اشتملت على إنشاء 10 فصول جديدة، حيث تكونت لجنة الإستلام الإبتدائي من كل من المهندس محمد سيد محمود منطقة أسوان الأزهرية، والمهندس حسين أبو الحمد منطقة قنا الازهرية، والمهندس عبد الرحمن حامد حسن منطقة أسوان الأزهرية، موجهاً الشكر للإدارة المركزية للشؤون الهندسية ممثلة في الإدارة العامة لصيانة المباني والإنشاءات والإدارة العامة للكهرباء والميكانيكا.

كما أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، عن إنعقاد لجنة الإستلام الإبتدائي لعملية إنشاء معهد حاجر الضبعية الابتدائي التابع لإدارة القرنة الأزهرية، وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وبحضور مدير إدارة القرنة الأزهرية سيد أحمد العزب، حيث تم انعقاد لجنة الإستلام الإبتدائى لمعهد الرياينة الإبتدائى، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير الأبنية التعليمية تحت ظل قيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.