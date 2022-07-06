مكتبة الإسكندرية تحصد جوائز البطولة العربية للروبوت

شاركت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي في البطولة العربية الثالثة عشرة المفتوحة للروبوت في المدينة الشبابية بشرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 4 يوليو الجاري، تحت تنظيم ورعاية مكتبة الإسكندرية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب.

البطولة العربية المفتوحة للروبوت هي أقوى البطولات التي تقام في الوطن العربي في مجال الروبوت منذ العام 2008. يشارك في البطولة نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم في جميع الدول العربية، وتستضيف البطولة ما يزيد عن 1000 طالب مشارك من 12 دولة عربية، بالإضافة إلى 70 حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت، كما يزورها متخصصين وأولياء أمور ومؤسسات تعليمية من الوطن العربي.

شارك في المسابقة ما يقرب من 120 فريقًا من 12 دولة عربية، وقد حصل فريق مكتبة الإسكندرية Shinobi على المركز الأول وفريق Bematists على المركز الثالث على مستوى البطولة.

كما حصل عدد من طلاب الفرق المشاركة من مركز القبة السماوية العلمي على المراكز الأول، الخامس والسابع في بطولة مصر الدولية الأولى للألعاب الإلكترونية المقامة على هامش البطولة العربية للروبوت هذا العام.