مقتل 20 فى هجوم إرهابى استهدف مركزا عسكريا فى النيجر على حدود تشاد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قتل 6 عسكريين وأصيب 14 آخرين بجروح فى النيجر، فى هجوم هجوم نفذه حوالى 50 إرهابيا على مركز عسكري في بلابرين قرب الحدود مع تشاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ الحصيلة المؤقتة للهجوم هي 6 قتلى و14 جريحاً في صفوف القوات النيجرية و"17 قتيلاً في صفوف العدو".

وأضافت أنّه إثر الهجوم "صادرت القوات المسلحة أسلحة وذخائر أثناء تمشيطها المنطقة"، وبحسب البيان فقد شنّ الإرهابيون هجومهم قبل ساعات، "لكنّ ردّ فعل العسكريين أتاح صدّ الهجوم ودحر العدو".

ويعد هذا ثاني هجوم إرهابي يشهده جنوب شرق النيجر في غصون 3 أيام، ففي يوم الأحد قتل جندي في هجوم شنّه عناصر من جماعة بوكو حرام في غارين دوغو الواقعة قرب نيجيريا.

وفي أبريل، سمح برلمان النيجر بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، لا سيّما فرنسية، لمحاربة الإرهابيين.

وقبل ذلك بشهر، شنّت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في إطار "القوة العسكرية المختلطة" ومقرّ قيادتها الرئيسي في نجامينا، هجوماً منسّقاً جديداً في الدول الأربع بهدف "تدمير بوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى التي تجوب البحيرة".

وحوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة يستخدمها عناصر جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا الإرهابيين للاختباء فيها والانطلاق منها لشنّ هجماتهم.