اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 20 فى هجوم إرهابى استهدف مركزا عسكريا فى النيجر على حدود تشاد

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:22 ص
مقتل 20 فى هجوم إرهابى استهدف مركزا عسكريا فى النيجر على حدود تشاد قوات من جيش النيجر
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قتل 6 عسكريين وأصيب 14 آخرين بجروح فى النيجر، فى هجوم هجوم نفذه حوالى 50 إرهابيا على مركز عسكري في بلابرين قرب الحدود مع تشاد.
 
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ الحصيلة المؤقتة للهجوم هي 6 قتلى و14 جريحاً في صفوف القوات النيجرية و"17 قتيلاً في صفوف العدو".
 
وأضافت أنّه إثر الهجوم "صادرت القوات المسلحة أسلحة وذخائر أثناء تمشيطها المنطقة"، وبحسب البيان فقد شنّ الإرهابيون هجومهم قبل ساعات، "لكنّ ردّ فعل العسكريين أتاح صدّ الهجوم ودحر العدو".
 
ويعد هذا ثاني هجوم إرهابي يشهده جنوب شرق النيجر في غصون 3 أيام، ففي يوم الأحد قتل جندي في هجوم شنّه عناصر من جماعة بوكو حرام في غارين دوغو الواقعة قرب نيجيريا.
 
وفي أبريل، سمح برلمان النيجر بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، لا سيّما فرنسية، لمحاربة الإرهابيين. 
 
وقبل ذلك بشهر، شنّت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في إطار "القوة العسكرية المختلطة" ومقرّ قيادتها الرئيسي في نجامينا، هجوماً منسّقاً جديداً في الدول الأربع بهدف "تدمير بوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى التي تجوب البحيرة".
 
وحوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة يستخدمها عناصر جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا الإرهابيين للاختباء فيها والانطلاق منها لشنّ هجماتهم.
 
 

النيجير

الارهاب فى افريقيا

هجوم ارهابى فى النبجر

افريقيا

اخبار افريقيا



الموضوعات المتعلقة

جمهورية النيجر تستخدم "البول" كسماد لتقوية والمحاصيل

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:46 م

غاز الصحراء يشق طريقه نحو القارة العجوز.. أضخم أنبوب بين الجزائر ونيجيريا والنيجر يبشر أوروبا بتعويض النقص الروسى.. تكلفته تتجاوز 13 مليار دولار.. وأبوجا: سينقل ثرواتنا للسوق الأوروبية ويعزز اقتصاد أفريقيا

الخميس، 23 يونيو 2022 03:00 ص

الإرهاب يتمدد فى أفريقيا.. تقرير: داعش يتوسع فى الساحل الأفريقى.. التنظيم بدا ضعيفا بعد خسارة قادته.. وأعاد تنظيم صفوفه رغم استهدافه على حدود مالى وبوركينافاسو والنيجر.. وأعداد ضحايا المدنيين تضاعفت منذ 2020

الإثنين، 20 يونيو 2022 05:00 ص

المستشار الألمانى يتفقد قوات حفظ السلام الألمانية فى النيجر

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:30 ص

النيجر: التحقيق فى مقتل 3 محتجين خلال مهاجمتهم قوات "برخان" الفرنسية

الخميس، 19 مايو 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة