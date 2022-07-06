مع موجة الحر.. كيف يساعد زيت الزيتون في علاج حروق الشمس؟

كتبت ميرفت رشاد

مع موجة الحر الشديدة، تزداد فرص الإصابة بحروق الشمس، مما يتطلب اتباع طرق الوقاية، وقد تكوت إحدى أسهل الطرق للمساعدة في التئام الجلد الملتهب أو التالف في مطبخك ، بدلاً من خزانة الأدوية الخاصة بك، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

يتم تحميل زيت الزيتون بالعناصر الغذائية الصحية، بما في ذلك الأحماض الدهنية الأساسية مثل أحماض الأوليك والبالمتيك واللينوليك التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على بشرتك تبدو ناعمة، يقوم زيت الزيتون بتغطية البشرة وحمايتها ، مع الحفاظ على رطوبتها محصورة في الداخل مع تنعيم مظهرها الخارجي، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي زيت الزيتون على فيتامينات E و K التي تساعد على التئام الجلد ومنع الندبات.

وضع زيت الزيتون موضعياً على حروق الشمس

بفضل الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتويها ، قد يساعد استخدام زيت الزيتون الموضعي في تقليل فقاعات أو تقشر الجلد بعد حروق الشمس، زيت الزيتون علاج تقليدي لحروق الشمس وآفات الجلد الأخرى ، ربما بسبب كل من الأحماض الدهنية والمكونات المضادة للالتهابات، أظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن الحروق المعالجة بزيت الزيتون تلتئم بشكل أسرع من الحروق غير المعالجة .

إذا كان لديك حروق شمس خفيفة لا تحتاج إلى عناية طبية ، فحاول وضع زيت الزيتون البكر برفق على المنطقة المحروقة واسترخي لمدة 30 دقيقة أثناء إعادة الترطيب بكوب كبير من الماء.

شرب أو تناول زيت الزيتون لحروق الشمس



جرب شربه أو تناوله ، مما قد يساعد في تحسين مظهر الجلد وحتى تخفيف الألم بعد حروق الشمس، في الواقع ، يعتبر الزيتون أحد الأطعمة التي تحتوي على أعلى نسبة من البوليفينول لكل وجبة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ، فإن تناول زيت الزيتون قد لا يساعد فقط في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي ، ولكنه قد يساعد أيضًا في دعم نظام المناعة الصحي بعدة طرق.