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مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:26 ص
مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 
 وفي برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : أنتهز هذه المناسبة المباركة، لنعاهدكم على الإستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، كي نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء، لينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.
 
 

تهنئة عيد الاضحي

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

رئيس الجمهورية



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