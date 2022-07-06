مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم في الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، أثر وقوع حادث تصادم سيارتين، بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بالقرب من مركز وادى النطرون.

اسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى، بمستشفى وادى النطرون، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.