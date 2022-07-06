مصرع عامل دهسا تحت عجلات قطار فى المنوفية.. تعرف على التفاصيل

فريق المحافظات

لقى عامل مصرعه دهسا تحت عجلات قطار بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزى جثة " ت ع ا " 37 سنه، عامل، اثر سقوطة أسفل عجلات قطار القاهرة الاسكندرية، أثناء مرورة من مكان غير مخصص للعبور بالقرب من قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا، ما أدى إلى وفاته .



بالانتقال الفورى والفحص تبين وجود إصابات متفرقة بالجسم أدت إلى الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.









