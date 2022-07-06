اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع عامل دهسا تحت عجلات قطار فى المنوفية.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 06 يوليه 2022 02:02 م
مصرع عامل دهسا تحت عجلات قطار فى المنوفية.. تعرف على التفاصيل جثة -ارشيفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى عامل مصرعه دهسا تحت عجلات قطار بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.  

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزى جثة " ت ع ا " 37 سنه، عامل، اثر سقوطة أسفل عجلات قطار القاهرة الاسكندرية، أثناء مرورة من مكان غير مخصص للعبور بالقرب من قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا، ما أدى إلى وفاته .

بالانتقال الفورى والفحص تبين وجود إصابات متفرقة بالجسم أدت إلى الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.




 


قطار يدهس عامل بالمنوفية

قويسنا

مدير أمن المنوفية

عرب الرمل

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة