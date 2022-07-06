مصرع شخص صدمه قطار أمام مزلقان البرانقة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه بعد أن صدمه قطار أمام مزلقان قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من مركز شرطة ببا يفيد بوفاة شخص صدمه القطار أمام مزلقان قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تمركز طنسا بمرفق اسعاف بنى سويف ، محمد ايوب عباس 26 سنة لا يعمل ، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.