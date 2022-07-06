اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص صدمه قطار أمام مزلقان البرانقة ببنى سويف

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:15 م
مصرع شخص صدمه قطار أمام مزلقان البرانقة ببنى سويف حادث - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه بعد أن صدمه قطار أمام مزلقان قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى.
 
تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من مركز شرطة ببا يفيد بوفاة شخص صدمه القطار أمام مزلقان قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.
 
ونقلت سيارة إسعاف تمركز طنسا بمرفق اسعاف بنى سويف ،  محمد ايوب عباس 26 سنة لا يعمل ، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.
 
 
 

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اسعاف بنى سويف

مصرع شخص صدمة القطار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة