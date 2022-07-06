اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:45 م
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مصرع شخصين فى انقلاب سيارة نقل بطريق دسوق بالبحيرة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 07:44 م
مصرع شخصين فى انقلاب سيارة نقل بطريق دسوق بالبحيرة حادث -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخصان مصرعهما إثر وقوع انقلاب سيارة نقل داخل أحد المصارف الزراعية بمركز دمنهور بالبحيرة. 
 
وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل داخل مصرف بطريق دمنهور-  دسوق، وأسفر الحادث عن وفاة "عمرو م .س"  15 سنة مقيم بكفر الشيخ، و"عمرو.م" 30 سنة مقيم بكفر الشيخ.
 
وتم نقل جثث المتوفين إلى مستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

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