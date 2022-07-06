وبلغ عدد المُستوطنين المُقتحمين للأقصى العشرات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات من قبل المستوطنين، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للفلسطينين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.

وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الاحتلال، حملة مداهمات واسعة اعتقلت خلالها 32 فلسطينيا من محافظة رام الله والبيرة الواقعة في وسط الضفة، والتي بها مقرات الوزارات الحكومية والهيئات الرسمية الفلسطينية وكذلك مكاتب محلية للمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن غالبية المُعتقلين من بلدة (سلواد) الواقعة شرق رام الله، والتي شهدت اقتحامات واشتباكات مُتكررة مع الاحتلال في الأسابيع الأخيرة.

كما تم اعتقال أربعة فلسطينيين من محافظة طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة، فيما تم اعتقال أربعة آخرين في الخليل الواقعة جنوب الضفة، واعتقل الاحتلال شابا وأسيرا محررا من محافظة جنين في شمال الضفة، فيما تم اعتقال شابين من محافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة.