اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مسام: تطهير الأراضى اليمنية من أكثر من 1100 لغم خلال أسبوع

الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:00 ص
مسام: تطهير الأراضى اليمنية من أكثر من 1100 لغم خلال أسبوع ألغام - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام تمكن فرقة الهندسية من انتزاع أكثر من 1100 لغم زرعتها جماعة الحوثي في مناطق مختلفة من البلاد. 


وقال المشروع - في بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية" - إن فرق التطهير تمكنت خلال الأسبوع الماضي من انتزاع، 1143 لغما زرعتها الجماعة الحوثية في مختلف المحافظات. 


وأوضح أن الألغام المنزوعة منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و312 لغما مضادا للدبابات، و777 ذخيرة غير متفجرة، و46 عبوة ناسفة. 


وأشار إلى أن عدد الألغام التي نزعت حتى الآن خلال شهر يونيو ارتفع إلى 6.509 ألغام. 


يذكر أن مشروع مسام تمكن من انتزاع 348 ألفا و883 لغما زرعتها الجماعة الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال وكبار السن.


اليمن

ألغام

ألغام فى اليمن

جماعة الحوثى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة