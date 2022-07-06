محكمة جنح دسوق تقرر حبس طبيب عامين بتهمة قتل موظف خطأ في حادث سير

كفر الشيخ محمد سليمان

قضت محكمة جنح بندر دسوق في كفر الشيخ برئاسة المستشار محمد غانم، رئيس المحكمة، وأمانة سر مجدي أبودنيا، حضوريًا"، بمعاقبة طبيب بالحبس لمدة عامين، وكفالة مالية 100 ألف جنيه، لإدانته بقتل موظف بالخطأ عندما صدمه بسيارته، أثناء سيره بطريق "دسوق - فوه"،ب بالقضية رقم 6903 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بتلقي مركز الشرطة إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "سمير.م.ا" 58 عامًا، موظف، يعاني من عدة إصابات ادعاء حادث طريق، صدمته سيارة وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتبين من التقرير الطبي الخاص بحالة المصاب، وفق إخطار دخول قسم عناية الجراحة بمستشفى دسوق العام، إصابته بكدمات متفرقة بالرأس مع اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، مما أدى إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب، والعلامات الحيوية، وفشل بالتنفس.

وبسؤال شقيق المجني عليه، اتهم قائد سيارة ملاكي بدهس شقيقه والتسبب في وفاته، لقيادته السيارة بسرعة جنونية، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى عندما انحرف لمسار الجهة الموازية للطريق، وفر هاربًا.

ووفق التحقيقات الأولية وبفحص لوحات السيارة المعدنية تبين أن السيارة ملك "حسن.م.ع.ك" 46 عامًا، طبيب بمستشفى فوه للتأمين الصحي، وخلال سير التحقيقات فوجئ المحققين بشخص آخر يدعى "محمد.أ.ع.ا" مقيم بقرية محلة أبوعلي التابعة لمركز دسوق، أقر بأنه كان يقود السيارة وقت الحادث، والمتسبب في وفاة المجني عليه.

وبناء عليه ونفاذًا لقرار النيابة العامة بخصوص طلب تحريات مباحث مركز شرطة دسوق حول المتسبب الحقيقي في الحادث عندما كان قائدًا للسيارة المستخدمة في الواقعة، تبين من تحريات الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق بأن قائد السيارة وقت وقوع الحادث هو الطبيب مالك السيارة.

ألقي القبض على الطبيب وبسؤاله أقر بامتلاكه السيارة ناكرًا قيادته لها وقت وقوع الحادث، وأن شخصًا آخر كان يقودها، فيما تعرف عليه شهود العيان وقرروا انه مرتكب الواقعة.

تحرر بذلك المحضر رقم 6903 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما جرى تحديد جلسة لمحاكمته أمام محكمة جنح بندر دسوق، والتي أصدرت حكمها السابق.