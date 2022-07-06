محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبرى القنطرة وتوسعة طريق الزهيرى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ‎، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موقع ‎إنشاء كوبرى جديد على ترعة ميت يزيد بمدينة كفر الشيخ أمام موقف كفر الشيخ وإدارة المرور، بحضور المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، لتيسير الحركة المرورية، وحل مشكلة التكدس بمنطقة القنطرة البيضاء، وموقف كفر الشيخ.

كما تابع محافظ كفر الشيخ أعمال تنفيذ الرسومات على الطبيعة لتعديل المسارات بما يضمن انسيابية في الحركة المرورية، ووجه بسرعة إنهاء أعمال الكوبرى الذى بدأ العمل به من ناحية الـ47 على ترعة ميت يزيد، كما تفقد أعمال وضع الدبش وتمهيد طريق الزهيري بالقنيطرة البيضاء.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال تطوير طريق الموقف العمومي أمام كوبرى الـ47، لتيسير عملية دخول السيارات من وإلى داخل القنطرة، واقامة دوران، لتسهيل العملية المرورية.