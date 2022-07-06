محافظ قنا يتفقد المجمع العمرانى الجديد ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية بعمارات الإسكان الاجتماعي أرض تقسيم السلام بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات، خاصة سكان المناطق العشوائية، علي غرار حي الأسمرات، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور عرفة محمود، مدير وحدة تطوير المناطق غير المخططة بقنا، والمهندس صالح محمود، مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا والمهندس محمد نصر، مدير عام إدارة البيئة وعدد من القيادات التنفيذية.



وقال محافظ قنا، إن المشروع يقع على مساحة 67 فدانا، ويضم 99 عمارة سكنية تشغل 35٪ من إجمالي المساحة وتشمل 7128 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 78 م للوحدة، وتتكون كل عمارة سكنية من دور أرضي و 8 أدوار مكرر، بواقع 8 وحدات سكنية فى الدور، بتكلفة مالية تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه، ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة بواقع 425 نسمة في الفدان الواحد.



وأضاف الداودي، أن المشروع يشمل مسطحات خضراء وطرق داخلية، ومناطق ترفيه، و 4 مخابز، و 5 حضانات أطفال و 2 مول تجاري، ومسجدين " 400 مصلي - 1000 مصلي "، وملعب خماسي ومحطة رفع وشبكة صرف صحي وتغذية وكهرباء ، ومباني خدمات ومرافق، موضحا أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع بلغت 41 %، ويقوم على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وعاين محافظ قنا وحدة سكنية مُشطبة بالكامل، كنموذج استرشادى لجميع الوحدات الأخرى، حيث تتكون الوحدة من 3 غرف و صالة وحمام ومطبخ، موضحا أن التجمع العمراني الجديد سيكون متكامل الخدمات والمرافق ويجري انشاءه علي أحدث طراز لاستيعاب سكان المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة وسكن آمن ولائق لتلك الأسر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، بإقامة مشروعات عمرانية جديدة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى.





جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



