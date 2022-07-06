محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بمنطقة كلاحين قفط الصناعية.. صور

قنا صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية الأولى بكلاحين قفط، بزيارة عدد من المصانع الواعدة الجاري تنفيذها بالقطاعات الهندسية والكيميائية والدوائية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، والمعنيين بملف الإستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.



اطلع محافظ قنا على الأعمال الإنشائية بكلا من مصنع الاستثمارات المصرية للصناعة والتعدين لتصنيع الجير الحي الكاولين المكلسن والذي يقع علي مساحة 15439 م2 وسوف يوفر 50 فرصة عمل بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 15 مليون جنيه، ومصنع جلوفو مصر للصناعة والتجارة لإنتاج المستلزمات الطبية والذي يقع علي مساحة 6024 م2 وسوف يوفر 70 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 3 مليون جنيه.



وقال محافظ قنا، إن دعم المناطق الصناعية والنهوض بها وتنميتها يعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيراً لدورها في دفع عجلة الإقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل والنهوض بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.



يذكر أن منطقة قفط الصناعية تقع على مساحة 386 فدانا وتضم 94 مصنعا بتكلفة 2 مليار و98 مليون جنيه توفر 7 آلاف و256 فرصة عمل للشباب منها 55 مصنعا منتجا و34 مصنعا تحت الإنشاء و5 مصانع جار استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بها.