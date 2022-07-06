محافظ قنا: فتح المجازر مجانا لذبح الأضحيات ووقف إجازات الأطباء والممرضين

قنا صابر سعيد

- تجهيز 2282 مسجد لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

- فتح المجازر لذبح الأضحيات مجانا للمواطنين

- تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة

- وقف إجازات الأطباء والممرضين والعاملين بالمرافق الحيوية

- الدفع بـ 90 سيارة إسعاف لتأمين الإحتفالات



أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن الإنتهاء من كافة الاستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، مع وضع خطة متكاملة لضمان إقامة احتفالات العيد دون أى معوقات.



أوضح محافظ قنا أن مديرية الأوقاف إنتهت من تجهيز عدد 2282 مسجد لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع، فضلا عن توفير خطيب أساسى وآخر احتياطى لكل مسجد، وسيتم آداء الصلاة بتلك المساجد وفقا للضوابط التى تقررها وزارة الأوقاف.



وأضاف "الداودى" أنه سيتم فتح كافة المجازر الحكومية لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالي الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف البيطرى عليها قبل الذبح ، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.



وأشار "الداودى" إلى أن مديرية الصحة رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لإستقبال أي حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية وجميع مستلزمات الطوارئ والأمصال اللازمة وأكياس الدم بكميات إضافية لمواجهة أى حالات طارئة ، مع وقف الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ طوال أيام العيد ، لافتا إلى أنه سيتم الدفع بعدد 90 سيارة إسعاف لتأمين صلاة العيد ، والطرق السريعة والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.



وقال محافظ قنا أنه تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين لشن حملات تموينية على مدار ايام العيد للتأكد من صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية بالإضافة إلى التفتيش علي الاسواق ومحال بيع المواد الغذائية المختلفة والمطاعم والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين ، مشيرًا أنه تم تشكيل لجان للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للإطمئنان على الأسعار والتأكد من إلتزام البائعين بالأسعار المقررة ، وكذلك التفتيش علي المخابز لإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القياسية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.





وأكد محافظ قنا على توافر اللحوم والدواجن المجمدة وكافة السلع الأساسية بجميع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ بيع المحافظة بكميات كافية، فضلا عن توافر اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى ، وكذلك المواد البترولية بمحطات التمويل والمستودعات، و توافر أرصدة كافية من الدقيق المدعم الخاص بالمخابز البلدية، والدقيق الفاخر ، مطمئنا المواطنين بأن لدينا وفرة فى كافة السلع .





وأضاف " الداودى " أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام تعمل على مدار الساعة ، متصلة بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، وغرفة عمليات مديرية الأمن، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فور حدوثها خلال أيام العيد.





كما أصدر محافظ قنا تعليماته بوقف الإجازات للعاملين بشركات المرافق الحيوية ، مثل مياه الشرب والصرف الصحى ، والكهرباء ، والغاز ، والعمل من خلال ورديات متعاقبة على مدار اليوم للتعامل مع أى أعطال طارئة وإجراء الصيانة الفورية لها خلال أيام عيد الأضحى المبارك .



وكلف محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بفتح الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل فى ساعات مبكرة خلال أيام العيد ، لإعطاء الفرصة للمواطنين والأطفال للإستمتاع بمظاهر البهجة والإحتفالات ، موجها بوقف إجازات العاملين بقطاع النظافة والتجميل ، وتكثيف تواجدهم بمناطق تجمع المواطنين ، للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والحدائق بما يوفر للمواطنين والزوار سبل الراحة والسلامة والحفاظ على المظهر الحضاري.



وشدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيـق الكامل مع شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية، والتأكد من توافر كافة شروط الأمن والسلامة والحمولة القانونية للمراكب الترفيهية وفقا للرخصة الصادرة لها ، وتشغيل لانشات الإنقاذ وتمشيط شواطئ النيل التى يرتادها المواطنون بغرض السباحة ، مضيفا أنه تم تشكيل لجان رصد من مسئولى وحدات الإدارة الزراعية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية للقرى لمراقبة التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها بشكل فورى، والتى تزداد خلال إجازات الأعياد .





وتابع " الداودى " أنه تم رفع درجة الإستعداد بجميع إدارات ووحدات المرور بالمحافظة ، لنشر اللجان المرورية الثابتة والمتحركة على المحاور والطرق الإقليمية السريعة لضبط حركة مرور السيارات ومراقبة السرعات للحد من الحوادث ، خاصة مع نشاط حركة السفر من وإلى المحافظة قبل وأثناء عيد الأضحى ، إلى جانب دورهم فى تنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية ومحيط الحدائق العامة، والمتنزهات، وكورنيش النيل بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد، وعدم حدوث اختناقات .