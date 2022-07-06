محافظ سوهاج يستقبل النقيب العام لأطباء مصر .. صور

سوهاج محمود مقبول

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور حسين خيري النقيب العام لأطباء مصر، والوفد المرافق له، خلال زيارته للمحافظة، بحضور الدكتور محمود فهمي نقيب أطباء سوهاج، والدكتور أسامة رشاد الشريف عميد كلية الطب، وعدد من الأطباء أعضاء النقابة.



ورحب محافظ سوهاج بنقيب أطباء مصر والوفد المرافق، مثمنا دور وجهود الأطباء خاصة في التصدي لجائحة كورونا، والخروج بالوطن من الازمة، مثمنا دور النقابة في تقديم الدعم والرعاية لكافة الأطباء العاملين بالمحافظة، مؤكدا على أهمية التواصل الدائم بين النقابة وأجهزة المحافظة، بما يحقق مصلحة المواطن السوهاجي.



من جانبه وجه النقيب العام، الشكر والتقدير لمحافظ سوهاج على الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين بيئة العمل، وتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانيات اللازمة لتذليل المعوقات التي قد تواجه منظومة القطاع الصحي.





أعضاء النقابة بمكتب المحافظ



أعضاء النقابة



المحافظ سيتقبل نقيب أطياء مصر



النقيب والمحافظ بالمكتب



جلسة مع النقيب بمكتب المحافظ



نقاش بين الأعضاء والمحافظ











