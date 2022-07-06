محافظ الفيوم يكشف الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بإطسا ويوسف الصديق

الفيوم-رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا مع وفد مجلس الوزراء، للوقوف على سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال التداخلات بين القطاعات، ومعدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة للمشروعات لتلافي أى ملاحظات.

جاء الاجتماع، الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بحضور كلا من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس إبراهيم أبو عريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مدير مشروعات "حياة كريمة" لمنطقة الفيوم، والمهندس خالد سعد، المنسق العام لمشروعات "حياة كريمة" بشركة دار الهندسة، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس محمد عبدالجليل، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وآخرين.

تناول الاجتماع استعراض نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية التي يتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، والوقوف على معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة للمشروعات للملاحظات التي تم رصدها، وملاحظات وفد مجلس الوزراء، عقب جولتهم المرورية على المشروعات، والعمل على وضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ، للإسراع بتنفيذ المشروعات، فضلاً عن وضع آليات إيجابية لتكثيف العمالة، وفك التشابكات بالتنسيق بين جميع القطاعات.

ووجه المحافظ بضرورة سرعة تنفيذ الأعمال بكل مشروعات المبادرة بقرى إطسا ويوسف الصديق، والعمل على الانتهاء منها تبعاً للجداول الزمنية المحددة، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بما يعود بالارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، مع وضع ملاحظات شركة دار الهندسة، ووفد مجلس الوزراء، حيز الاهتمام والعمل على سرعة تلافيها أولاً بأول، كما وجه مسئولي جهاز التعمير، بتكثيف الأعمال بمشروعات القطاع الصحي من مستشفيات، ومراكز طبية، ووحدات صحية، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها تبعاً للجداول الزمنية المقررة.

وشدد المحافظ على سرعة مراجعة المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق أولاً بأول، موجهاً بالعمل على تحقيق أقصى استفادة، لأكبر عدد من المواطنين خلال تنفيذ المشروعات الخدمية الكبرى، خاصة مشروعات البنية الأساسية، موجها بتحديد مطالب كل المشروعات، لسرعة الانتهاء من أعمالها، لافتا إلى بحث أفضل الحلول لأعمال الصرف الصحي بقرية تونس، بما يتلائم وطبيعة القرية والامتدادات المستقبلية لها.