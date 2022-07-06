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محافظ الأقصر يستقبل قيادات الكنائس لتلقي التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:12 م
محافظ الأقصر يستقبل قيادات الكنائس لتلقي التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك وفد كنسي رفيع المستوى
الأقصر - أحمد مرعى

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استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم، الاربعاء، نيافة الانبأ يواقيم اسقف عام أسنا، وأرمنت على رأس وفد كنسي رفيع المستوى من قساوسة أسنا وأرمنت؛ لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك. 
 
وأعرب نيافة الانبأ يواقيم والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة لمحافظ الأقصر، وأهالي المحافظة ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الأعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنيا لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار. 
 
من جانبه، عبر المحافظ عن سعادته بالزيارة متمنيا دوام المودة والمحبة للإخوة المسيحيين ودوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية فرصة جيدة للتواصل وتبادل التهاني ومشاركة مشاعر المحبة والمودة، حيث حضر اللقاء محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة. 
 
كما استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاربعاء، نيافة الانبأ عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر ووفد كنسي رفيع المستوي لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك. 
 
وأعرب نيافة الانبأ عمانوئيل والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة لمحافظ الأقصر واهالي المحافظة ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ان الاعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنيا لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار. 
 
 

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