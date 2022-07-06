محافظ أسيوط يستعرض جهود هيئة تعليم الكبار ويعلن دعمه الكامل للقضاء على الأمية

كتب أسامة عبد الحميد

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مجهودات ونتائج خطة الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة خلال عام 2021/2022 ،وما حققه من إنجاز ونسب تحقيق المستهدف حيث لأول مرة يتم تحقيق نسبة 83% من المستهدف، مشددًا على تذليل كافة العقبات للقضاء على الامية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة القضاء على الأمية لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ،جاء ذلك خلال لقاءه خالد عبدالحميد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط.



تناول اللقاء استعراض ونتائج الخطة السنوية لفرع هيئة تعليم الكبار والموقف التنفيذى لخطط الجهات الشريكة في تنفيذ برامج محو الأمية، والتعرف على نسب التنفيذ الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة وكذا مناقشة سبل دفع العمل وتذليل أي عقبات بالإضافة الى التشبيك بين الجهات الشريكة للوصول للنتائج المستهدفة.



وأكد محافظ أسيوط أن قضية الأمية هي واحدة من القضايا التى تعوق حركة التنمية وتحتاج لتضافر وتشابك كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة للقضاء عليها موجهاً بتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات والقيادات الطبيعية بالقرى لتنفيذ برامج محو الأمية وخفض معدلات الأمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مشيرًا إلى أن الدولة لا تألو جهداً بمختلف مؤسساتها في مواجهة الأمية والقضاء على خطر الجهل والأمية لخلق جيل قادر على تحقيق خطط التنمية، لافتا إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح المهمة القومية للقضاء على ظاهرة الأمية وجعل أسيوط خالية من الأمية.



وأثنى المحافظ على الجهود التي يبذلها فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط وتحقيق نسبة 83% من المستهدف مؤكدًا أهمية دور الهيئة في خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بقرى حياة كريمة ضمن جهود تعظيم الاستفادة من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع الوعي والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين بالقرى ليكونوا عناصر محفزة ومشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية التي تنفذها الدولة مكلفًا بعرض الموقف التنفيذى لخطة الهيئة بالمحافظة خلال جلسات المجلس التنفيذى للمحافظة ونسب الانجاز في كافة القطاعات وذلك لحث تلك الجهات على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النسب المستهدفة بكل قطاع.



ومن جانبه، وجه مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط الشكر لمحافظ أسيوط على الدعم المقدم للهيئة في سبيل تحقيق الهدف المنشود لتكون أسيوط بلا أمية مستعرضًا معدلات محو الأمية على مستوى كل مركز إداري بالمحافظة والجهات المشاركة في جهود محو الأمية وما حققته كل جهة من إنجاز خلال خطة عام 2021/2022، لافتا إلى إنه لأول مرة يتم تحقيق إنجاز 83% من المستهدف حيث بلغ عدد من تم محو أميتهم 32635 فيما بلغ عدد المتقدمين 63457 متقدم والذين حضروا 41790 دارس ودارسة مشيرا إلى أن الجهات التي حققت أعلى نسب من المستهدف هي الشباب والرياضة والعليم العالي والتضامن الاجتماعي والأوقاف وجامعة الأزهر ومشيخة الأزهر والتعاقد الحر والكنائس مؤكدا على أن التغير التنموي الملموس الذي يجري بالمحافظة في مختلف المجالات والقطاعات وفق رؤية تنموية شاملة يتعاظم فيها دور تعليم الكبار ذلك يدعم ويحفزنا نحو المشاركة الفاعلة والمتزايدة للقضاء على الأمية.

