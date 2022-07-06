محافظ أسوان: فتح 8 مجازر حكومية بالمجان لذبح الأضاحى خلال العيد

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استعداد أجهزة المحافظة المختلفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنه وجه برفع درجة التأهب القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.
وأضاف محافظ أسوان، أنه سيتم فتح 8 مجازر حكومية معتمدة بالمجان أمام الجمهور خلال أيام عيد الأضحى، وذلك تحت إشراف بيطرى كامل بقيادة الدكتور أحمد صالح مدير مديرية الطب البيطرى، للحد من ظاهرة ذبح الأضاحى فى الشوارع لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية وانتشار الحشرات الضارة.
وأشار إلى أنه سيتم توقيع غرامات مالية على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع، وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجاناً أيام العيد.
محافظ أسوان: فتح 8 مجازر حكومية بالمجان لذبح الأضاحى خلال العيدالأربعاء، 06 يوليه 2022 07:00 ص
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استعداد أجهزة المحافظة المختلفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنه وجه برفع درجة التأهب القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.
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