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محافظ أسوان: فتح 8 مجازر حكومية بالمجان لذبح الأضاحى خلال العيد

الأربعاء، 06 يوليه 2022 07:00 ص
محافظ أسوان: فتح 8 مجازر حكومية بالمجان لذبح الأضاحى خلال العيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استعداد أجهزة المحافظة المختلفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنه وجه برفع درجة التأهب القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.

وأضاف محافظ أسوان، أنه سيتم فتح 8 مجازر حكومية معتمدة بالمجان أمام الجمهور خلال أيام عيد الأضحى، وذلك تحت إشراف بيطرى كامل بقيادة الدكتور أحمد صالح مدير مديرية الطب البيطرى، للحد من ظاهرة ذبح الأضاحى فى الشوارع لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية وانتشار الحشرات الضارة.

وأشار إلى  أنه سيتم توقيع غرامات مالية على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع، وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجاناً أيام العيد.

 


 


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