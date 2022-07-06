اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:58 ص
أكرم القصاص
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ماليزيا: إجلاء 334 شخصًا من منازلهم نتيجة الفيضانات

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:00 ص
ماليزيا: إجلاء 334 شخصًا من منازلهم نتيجة الفيضانات الشرطة الماليزية
أ ش أ

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قال رئيس الشرطة الماليزية فرع مدينة بالينج المراقب شمس الدين محمد، إنه تم إجلاء 334 شخصًا من منازلهم في 9 مناطق بمدينة (بالينج) بولاية قدح شمالي ماليزيا إلى عدة مناطق إيواء مؤقتة.
 
وأضاف محمد - في تصريح وفقًا لوكالة الأنباء الماليزية - أن 85 منزلًا في المدينة تضررت بالفيضانات التي ضربت المنطقة أمس، مشيرا إلى أن عمليات الإجلاء سارت بسلاسة بالتعاون مع وكالات مختلفة والسكان المحليين.
 
وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن الوطني الماليزي على مستوى الولاية يتم عقده اليوم برئاسة كبير وزراء الولاية محمد سنوسي محمد نور؛ لتحديد المزيد من إجراءات المتابعة لمساعدة المتضررين، فضلا عن تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

ماليزيا

فيضانات فى ماليزيا

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