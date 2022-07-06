لافروف يدعو إلى بذل الجهود لحماية القوانين الدولية

وكالات

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في العالم إلى بذل جهود لحماية القوانين الدولية لأن "العالم يتطور بطريقة معقدة".

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تتهم فيه دول غربية روسيا بخرق القانون الدولي من خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وحسب موقع الحدث، حث قادة الاتحاد الأوروبي موسكو على الالتزام بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية يطلب من روسيا الانسحاب من أوكرانيا.

وقال لافروف في الاجتماع، في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا "فيتنام شريك رئيسي (لروسيا) في آسيان.. والعلاقات بين البلدين تستند إلى التاريخ وكفاحهما المشترك من أجل العدالة".

وتربط فيتنام وروسيا علاقات وثيقة تعود إلى الحقبة السوفييتية، ولم تندد هانوي حتى الآن بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وتأتي زيارة لافروف إلى هانوي في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى العاشرة "لشراكتهما الاستراتيجية الشاملة".

ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى إندونيسيا لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين هذا الأسبوع.