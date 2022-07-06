وأضاف لافروف -خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوى عقب محادثات مع وزير الخارجية الفيتنامى بوى ثانه سون، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن قطاع الأعمال الفيتنامي يرى مصلحته بوضوح، ويريد الاستفادة من زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا.

وأكد وزير الخارجية الروسى، وجود تعاون وثيق للغاية ومنظم فى قطاع الطاقة بين البلدين، منوها بوجود شركات مشتركة بين روسيا وفيتنام في إنتاج وتسليم الهيدروكربونات إلى الأسواق العالمية.